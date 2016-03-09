NAKabanova

Специализируюсь в области письменного перевода в следующих парах: английский/русский, русский/английский, испанский/русский. Опыт работы - более 5 лет. Перевожу тексты различной тематики (художественной, публицистической, технической, документацию, договоры и др.).Специализируюсь в области письменного перевода в следующих парах: английский/русский, русский/английский, испанский/русский. Опыт работы - более 5 лет. Перевожу тексты различной тематики (художественной, публицистической, технической, документацию, договоры и др.).Специализируюсь в области письменного перевода в следующих парах: английский/русский, русский/английский, испанский/русский. Опыт работы - более 5 лет. Перевожу тексты различной тематики (художественной, публицистической, технической, документацию, договоры и др.).Специализируюсь в области письменного перевода в следующих парах: английский/русский, русский/английский, испанский/русский. Опыт работы - более 5 лет. Перевожу тексты различной тематики (художественной, публицистической, технической, документацию, договоры и др.).