NAKabanova

Наталья Кабанова NAKabanova

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Специализируюсь в области письменного перевода в следующих парах: английский/русский, русский/английский, испанский/русский. Опыт работы - более 5 лет. Перевожу тексты различной тематики (художественной, публицистической, технической, документацию, договоры и др.).Специализируюсь в области письменного перевода в следующих парах: английский/русский, русский/английский, испанский/русский. Опыт работы - более 5 лет. Перевожу тексты различной тематики (художественной, публицистической, технической, документацию, договоры и др.).Специализируюсь в области письменного перевода в следующих парах: английский/русский, русский/английский, испанский/русский. Опыт работы - более 5 лет. Перевожу тексты различной тематики (художественной, публицистической, технической, документацию, договоры и др.).Специализируюсь в области письменного перевода в следующих парах: английский/русский, русский/английский, испанский/русский. Опыт работы - более 5 лет. Перевожу тексты различной тематики (художественной, публицистической, технической, документацию, договоры и др.).