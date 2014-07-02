Наталья Шешеня NATA2508NATA2508
46 летУкраина/Горишные Плавни
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Специалист по продвижению групп в Соц сетях
Создам для Вас компанию бесплатно! Понравится - будем работать дальше!
Я являюсь специалистом по продвижению и рекламе групп в Соц.Сети ВКонтакте. Что конкретно я предлагаю:
-создание рекламного поста;
-поиск групп(пабликов), где находится Ваша Целевая Аудитория (или клиенты) (поиск пабликов, анализ статистики по 7 параметрам, фильтрация аудитории, таргетирование);
-создание рекламных объявлений;
-поиск рекламных картинок (фото);
-договоренность с Админами пабликов (групп) о рекламе.
Т.е. Я ВСЕ СДЕЛАЮ ЗА ВАС!!!