Специалист по продвижению групп в Соц сетях

Создам для Вас компанию бесплатно! Понравится - будем работать дальше!

Я являюсь специалистом по продвижению и рекламе групп в Соц.Сети ВКонтакте. Что конкретно я предлагаю:

-создание рекламного поста;

-поиск групп(пабликов), где находится Ваша Целевая Аудитория (или клиенты) (поиск пабликов, анализ статистики по 7 параметрам, фильтрация аудитории, таргетирование);

-создание рекламных объявлений;

-поиск рекламных картинок (фото);

-договоренность с Админами пабликов (групп) о рекламе.

Т.е. Я ВСЕ СДЕЛАЮ ЗА ВАС!!!