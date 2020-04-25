NATALLIA1988

Контент-маркетолог/копирайтер

Здравствуйте! Меня зовут Наталья .До недавнего времени работала совсем в другой сфере. Но жизнь привела к тому, что надо развиваться, искать другие способы заработка. В итоге, получила две новые востребованные профессии. Да, опыта у меня пока мало. Но я имею хороший уровень знаний и училась на реальном проекте. Я помогу вам составить стратегию продаж, помогу создать карту бренда для взаимодействия с аудиторией, продумаю за вас продуктовую линейку. Работаю как с месячными планами , так и под ключ .

Напишу посты с учетом выбранной стратегии.