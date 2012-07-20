Доброго времени суток уважаемый клиент!
Расскажу немного о себе.
Образование: 2000-2005 год. Череповецкий Государственный Университет. Исторический факультет.
Написанием студенческих работ любой сложности я занимаюсь с 2002 года.
За это время мной напиано более 5000 работ по различным дисциплинам.
Кроме того, оказываю помощь в написании бизнес-планов для людей, решивших открыть свое дело.
В работе ориентируюсь на пожелания заказчика, так же, работы выполняю в максимально сжатые сроки.
Работы выполняю по следующим дисциплинам:
- менеджемент;
- маркетинг;
- экономика;
- управление персоналом;
- любые гуманитарные дисциплины;
- переводы с английского и немецкого языка;
- математика;
- право.
Для общения с клиентом использую все удобные для Вас средства:
-телефон- +79122327494.
- Skype - nav2225.
- электронная почта - [email protected].
Цены на работы зависят от сложности.