NAV222

Анастасия Нестерова NAV222

 
41 годРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Приветствую Вас на моей страничке

Доброго времени суток уважаемый клиент!

Расскажу немного о себе.

Образование: 2000-2005 год. Череповецкий Государственный Университет. Исторический факультет.

Написанием студенческих работ любой сложности я занимаюсь с 2002 года.

За это время мной напиано более 5000 работ по различным дисциплинам.

Кроме того, оказываю помощь в написании бизнес-планов для людей, решивших открыть свое дело.

В работе ориентируюсь на пожелания заказчика, так же, работы выполняю в максимально сжатые сроки.

Работы выполняю по следующим дисциплинам:

- менеджемент;

- маркетинг;

- экономика;

- управление персоналом;

- любые гуманитарные дисциплины;

- переводы с английского и немецкого языка;

- математика;

- право.

Для общения с клиентом использую все удобные для Вас средства:

-телефон- +79122327494.

- Skype - nav2225.

- электронная почта - [email protected].

Цены на работы зависят от сложности.

Отзывы заказчиков
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Курсовая менеджмент
Сложная практическая работа по менеджменту была выполнена Анастасией в считанные часы, уникальность - 92%, качество на высоте, автор всегда на связи. Отличный исполнитель! Мои рекомендации!
Елена отличный заказчик, на все вопросы по работе отвечает оперативно. Оплата была произведена без задержек и в полном объеме. Буду рада сотрудничать с Еленой и далее.
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