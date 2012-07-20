Приветствую Вас на моей страничке

Доброго времени суток уважаемый клиент!

Расскажу немного о себе.

Образование: 2000-2005 год. Череповецкий Государственный Университет. Исторический факультет.

Написанием студенческих работ любой сложности я занимаюсь с 2002 года.

За это время мной напиано более 5000 работ по различным дисциплинам.

Кроме того, оказываю помощь в написании бизнес-планов для людей, решивших открыть свое дело.

В работе ориентируюсь на пожелания заказчика, так же, работы выполняю в максимально сжатые сроки.

Работы выполняю по следующим дисциплинам:

- менеджемент;

- маркетинг;

- экономика;

- управление персоналом;

- любые гуманитарные дисциплины;

- переводы с английского и немецкого языка;

- математика;

- право.

Для общения с клиентом использую все удобные для Вас средства:

-телефон- +79122327494.

- Skype - nav2225.

- электронная почта - [email protected].

Цены на работы зависят от сложности.