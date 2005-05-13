Человек добивающийся всего, своей силой

Я бэкенд и фронтенд разработчик.

Я знаю языки программирование - PHP, MySql , JS (CSS и HTML).

Со мной можно связатся через телеграм или можете написать в email почту:

Телеграм: https://t.me/vv_N_A_Z_A_vv

E-mail: [email protected]

Я сам из Узбекистана, я знаю Английский яз, Русский яз, Японский яз и как не удивительно Узбекский язык.

Да мне не много, но я хорошо знаю языки программирование, я учился сам год где то и я уже получал заказы на 15$.

Не сомневайтесь если вы мне верите то я nочно не подведу вас :)

Со мной можно связатся через телеграм или можете написать в email почту:

Телеграм: https://t.me/vv_N_A_Z_A_vv

E-mail: [email protected]