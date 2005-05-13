Человек добивающийся всего, своей силой
Я бэкенд и фронтенд разработчик.
Я знаю языки программирование - PHP, MySql , JS (CSS и HTML).
Со мной можно связатся через телеграм или можете написать в email почту:
Телеграм: https://t.me/vv_N_A_Z_A_vv
E-mail: [email protected]
Я сам из Узбекистана, я знаю Английский яз, Русский яз, Японский яз и как не удивительно Узбекский язык.
Да мне не много, но я хорошо знаю языки программирование, я учился сам год где то и я уже получал заказы на 15$.
Не сомневайтесь если вы мне верите то я nочно не подведу вас :)
Со мной можно связатся через телеграм или можете написать в email почту:
Телеграм: https://t.me/vv_N_A_Z_A_vv
E-mail: [email protected]