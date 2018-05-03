NDA06

Валнтина Деус NDA06

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Розробка матеріалів (графіка та контент) для сайту

    Завдання полягає в розробці графічних матеріалів та контенту для сайту. Потрібен фахівець, який створить сайт «під ключ». Просимо надати терміни та вартість виконання, а також портфоліо робіт у цій сфері. Вітаються заявки від команд.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка баннеров для главной страницы сайта (сайт сверстан)

    Необходимо сверстать 5 баннеров для главной страницы сайта так, чтобы это было стильно, не крикливо и WOW! При этом обязательно, чтобы итоговый результат оказался максимально быстрым по загрузке, был адаптивным и кроссбраузерным. Баннера в JPG ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуются доработки проекта на Scala

    Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Ищем специалиста по Scala, Play Framework, Postgresql, Scala.js, необходимо влиться в проект и дописать оставшийся модуль I этапа разработки. В дальнейшем рассматривается вариант (при желании) полноценного участия в дальнейших ...

    PostgreSQL
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

dendystyle30
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Верстка баннеров для главной страницы сайта (сайт сверстан)
Отличный заказчик, отличная коммуникация - всегда на связи, своевременная оплата и четко поставленная задача!
Отличный специалист! Ответственный, скрупулезный, практически все время на связи. Несколько не попал по срокам, но все с лихвой компенсировано качеством выполненной работы и уровнем коммуникации. С удовольствием продолжим сотрудничество.
Ответный отзыв