Необходимо сверстать 5 баннеров для главной страницы сайта так, чтобы это было стильно, не крикливо и WOW! При этом обязательно, чтобы итоговый результат оказался максимально быстрым по загрузке, был адаптивным и кроссбраузерным. Баннера в JPG ...