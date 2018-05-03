Завдання полягає в розробці графічних матеріалів та контенту для сайту. Потрібен фахівець, який створить сайт «під ключ». Просимо надати терміни та вартість виконання, а також портфоліо робіт у цій сфері. Вітаються заявки від команд.
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$50
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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- Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо сверстать 5 баннеров для главной страницы сайта так, чтобы это было стильно, не крикливо и WOW! При этом обязательно, чтобы итоговый результат оказался максимально быстрым по загрузке, был адаптивным и кроссбраузерным. Баннера в JPG ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Ищем специалиста по Scala, Play Framework, Postgresql, Scala.js, необходимо влиться в проект и дописать оставшийся модуль I этапа разработки. В дальнейшем рассматривается вариант (при желании) полноценного участия в дальнейших ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
7 лет назад
Отличный заказчик, отличная коммуникация - всегда на связи, своевременная оплата и четко поставленная задача!
Ответный отзыв
Отличный специалист! Ответственный, скрупулезный, практически все время на связи. Несколько не попал по срокам, но все с лихвой компенсировано качеством выполненной работы и уровнем коммуникации. С удовольствием продолжим сотрудничество.