Сайту на судебную тематику нужен копирайтер. Требуется писать статьи оптимизированные под ключевые слова и делать последующий её рерайт под другие ключевые слова. Объем статей 1500-2500 знаков без пробелов. Просьба указывать цену за копирайт и рерайт, ...
Главная цель моей работы - увеличение доходов заказчика за счет использования сайта как инструмента маркетинга. Основной приоритет – долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, основанное на доверии.
Основные направления работы:
1. Оптимизация сайта и продвижения в поисковых системах по большому количеству запросов.
2. Привлечение на сайт целевых посетителей, в том числе с использованием контекстной и баненной рекламы.
3. Увеличение конверсии посетителей сайта в прибыль заказчика.
- Копирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад
На сервер http://selectel.ru/vds/ нужно установить и настроить необходимое для работы сайтов программное обеспечение (Например: Apache, PHP, MySQL и т.д.), желательно, что бы была панель управления. Основные требования к ПО: 1. Стабильность работы всех систем!!! 2. Возможность FTP доступа к ...Системное администрирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо изготовить простую CMS или скрипт на PHP. Заливку самого контента на сайт я буду производить непосредственно в SQL, поэтому CMS должна быть без админки. Единственной задачей этой CMS будет формирование страницы из таблицы SQL. ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать форум на движке phpBB последней версии. Установить на форум какой-либо бесплатный скин, показать мне возможные скины, что бы я выбрал. Форум должен полностью удовлетворять следующим требованиям: 1. Быть 100% на русском языке и форум и ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен качественный рерайт текста главной страницы сайта http://www.rush71.ru/ с добавлением ключевых слов. Условия: стоимость рерайта 20-40 р. за 1000 символов без пробелов, наличие потфолио, оплата только Яндекс деньгами, возможна предоплата до 30%, точное ВЫПОЛНЕНИЕ моих ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется много статей по бухгалтерскому учету. Необходимо всю эту информацию добавить в соответствующие разделы форума http://www.vkaznu.ru/ под разными никами. Срок не ограничен, но в пределах разумного. Вопрос только в цене.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется статья, нужно сделать её несколько копий, каждая копия должна быть уникальна для поисковых систем.Копирайтинг32 заявкиЗакрыт13 лет назад
В Интернет компанию Bataline на постоянную работу в Москве требуется копирайтер/контент-менеджер. Обязанности: 1. Написание СЕО-статей, новостей, обзоров, объявлений и т.д.. 2. Организация работы удаленных копирайтеров. Проверка их работы и оплата. Условия работы: 1. Бесплатное обучение интернет-маркетингу. 2. График работы: 3 ...Копирайтингнет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен копирайтер умеющий писать оптимизированные статьи для сайта. СЕО требования к статьям и метатегам я предоставлю, требований много, от Вас требуется 100% их выполнять. Копирайтер должен писать статьи способствующих удержанию посетителя на сайте и покупке, ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен копирайтер для написания статей под диктовку. Суть работы: я высылаю вам видео или аудио файл где рассказываю, что нужно написать в статье, вы пишете статью, 2/3-это мои слова, 1/3-дописываете сами. Плюс если это видео ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо написать ряд качественных и оптимизированных статей об алкоголизме и его лечении под поисковые запросы (список имеется). Уровень статей и стиль написания нужен такой: http://www.pohmelya.net/avt_kol/. Портфолио обязательно, можно и не по теме. Сроки не сжатые.Копирайтинг56 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим человек для ведения корпоративных блогов на различных блог-платформах (аккаунты имеются) и участи в дискуссиях. Тематика: вывод из запоя, лечение алкоголизма. 10-15 записей в день (постов, ответов и пр.)Копирайтинг11 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо написать ряд качественных и оптимизированных статей об алкоголизме и его лечении под поисковые запросы (список имеется). Уровень статей и стиль написания нужен такой: http://www.pohmelya.net/avt_kol/. Портфолио обязательно, можно и не по теме. Сроки не сжатые.Копирайтинг72 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется копирайтер, умеющий составлять подбирать ключевые слова и составлять объявления для контекстной рекламы (Яндекс Директ, Гугл ЭдВордс, Бегун). Требования: - Подбор ключевых слов для рекламной компании сайта, в общем, и для конкретного объявления в частности. - Подбор минус ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется создать корпоративный блог на разных бесплатных русскоязычных блог-платформах (Живой журнал • LiveInternet.ru • Рамблер-Планета • Блоги@mail.ru • и прочих), скопировать 50 статей/новостей с корпоративного сайта.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо разместить статьи по тематике "украшение праздников" насовсем (постоянно). Статьи имеются! Жду предложений по цене и качеству площадок. Базу сайта http://www.web25.ru/ не предлагать!Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт15 лет назад