NE_PoDaRoK

Елена NE_PoDaRoK

 
32 годаРоссия/Челябинск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Рерайт, перепечатка отсканированных материалов, переводы

Также возможно проектирование и расчет строительных конструкций, составление сметной документации

Образование:среднеспециальное-инженер-строитель, незаконченное высшее-экономист

Знание программ: AutoCad, Компас, ArCon, FotoShop, winRik, Консультант.

AutoCAD
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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