Рерайт, перепечатка отсканированных материалов, переводы
Также возможно проектирование и расчет строительных конструкций, составление сметной документации
Образование:среднеспециальное-инженер-строитель, незаконченное высшее-экономист
Знание программ: AutoCad, Компас, ArCon, FotoShop, winRik, Консультант.
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