Здравствуйте!
Мы - команда «НефтеГазКонсультант», профессионально осуществляем подбор сотрудников любого
уровня и по всей России. Имеем высокий опыт подбора квалифицированного персонала в различных отраслях:
· Нефтегазовая отрасль
· HSE
· Продажи
· Маркетинг
· Тренинги
· IT
За годы работы в рекрутинге мы разработали уникальную технологию поиска и оценки сотрудников, благодаря
которой мы подбираем лучших кандидатов в срок.
Используем не только классические площадки для подбора, но и социальные сети, а так же обширную собственную базу
кандидатов!
Заключаем договор, работаем с разными режимами налогообложения.
Предоставляем гарантию 3 месяца на одного сотрудника.
Если вам нужно подобрать подходящего человека, того, который вам требуется и даст вам результат, мы с
удовольствием вам поможем!
Для уточнения деталей и условий подбора позвоните по номеру +79967703066.