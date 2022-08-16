Подбор персонала

Здравствуйте!

Мы - команда «НефтеГазКонсультант», профессионально осуществляем подбор сотрудников любого

уровня и по всей России. Имеем высокий опыт подбора квалифицированного персонала в различных отраслях:

· Нефтегазовая отрасль

· HSE

· Продажи

· Маркетинг

· Тренинги

· IT

За годы работы в рекрутинге мы разработали уникальную технологию поиска и оценки сотрудников, благодаря

которой мы подбираем лучших кандидатов в срок.

Используем не только классические площадки для подбора, но и социальные сети, а так же обширную собственную базу

кандидатов!

Заключаем договор, работаем с разными режимами налогообложения.

Предоставляем гарантию 3 месяца на одного сотрудника.

Если вам нужно подобрать подходящего человека, того, который вам требуется и даст вам результат, мы с

удовольствием вам поможем!

Для уточнения деталей и условий подбора позвоните по номеру +79967703066.

ngcorp.ru