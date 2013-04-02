NIKL805480

Дизайн жилых помещений

Я как дизайнер с 2004 по 2011 и организатор работ вёл отделку в частном секторе жилых помещений.

Заключал договора как частное лицо на дизайн проект, и ведение работ. Делал обмеры. Составлял чертежи архитектурно- планировочных решений, эскизы каждого помещения, планы электропроводки. Чертежи сантехнического оборудования с планами водоснабжения и водоотвода, планы потолков, расстановку осветительного оборудования, слаботочных линий. Вентиляционных коробов. Планы напольных покрытий. Развёрстки стен с описанием отделочных покрытий. Предоставлял сводный перечень отделочных материалов. А так же планы объектов с видами, подбором мебели, визуализацией помещений.

Организовывал работу с привлечением квалифицированных рабочих. Вёл работы, консультировал заказчиков по материалам, мебели, бытовой технике.

Отснято портфолио и рекламный фильм в формате DVD. А так же материал в аналоговом и цифровом виде с этапами и выполненными работами.

Занимаюсь поиском новых проектов и заказов по ремонту квартир.

Постоянно повышаю свой профессиональный уровень, реализуя накопленные знания, навыки и опыт.