Видеомонтажер

Рад видеть тебя на своей странице.

Меня зовут Никита. Монтажём занимаюсь около 4 лет, но последние пол года занимаюсь этим гораздо плотнее в связи с покупкой мощного ноутбука, где работать стало приятнее и быстрее. Монтирую я в Sony Vegas Pro 18 и параллельно изучаю Adobe Premier Pro. Делаю интро и аутро (Начало и конец видео). Также владею Photoshop. Могу скинуть ссылки на свои работы. Есть опыт игрового и лайв монтажа в развлекательной сфере. Готов пробовать что-то новое и учиться!