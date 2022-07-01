NINTENDOPro

Батыр Нуриддинов NINTENDOPro

 
29 летУзбекистан/Ташкент
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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Здравствуйте! Вы не можете найти опытного фрилансера, фото и видео монтажа? Или вы хотите, эффектно подать отснятые кадры на вечеринке так чтобы вам не было стыдно?  А быть может вам нужно, фото коллаж на память? Тогда я к вашим услугам. 

Меня завут Батыр мне 28 работаю удаленно в данной сфере уже 4 года. 

Что вы должны понимать обращаясь ко мне.

Монтаж – это не механическая, а творческая работа. Склейка кадров в специальной программе и добавление эффектов – лишь часть того, чем занят видеомонтажер. Круг обязанностей хорошего специалиста намного шире. Вот как он обычно выглядит:   •  импорт отснятого материала в систему;  •  просмотр всего материала и отбор самых удачных дублей;  •  расположение кадров в правильном порядке на таймлайне;  •  склейка эпизодов;  •  добавление эффектов;  •  работа со звуком и звуковыми эффектами;  •  цветокоррекция;  •  добавление текста на видео;   •  согласование фильма с продюсерами и режиссерами;  •  экспорт и конвертация фильма.