NINTENDOPro

NINTENDO★PRO VIDEO PHOTO📹

Здравствуйте! Вы не можете найти опытного фрилансера, фото и видео монтажа? Или вы хотите, эффектно подать отснятые кадры на вечеринке так чтобы вам не было стыдно? А быть может вам нужно, фото коллаж на память? Тогда я к вашим услугам.

Меня завут Батыр мне 28 работаю удаленно в данной сфере уже 4 года.

Что вы должны понимать обращаясь ко мне.

Монтаж – это не механическая, а творческая работа. Склейка кадров в специальной программе и добавление эффектов – лишь часть того, чем занят видеомонтажер. Круг обязанностей хорошего специалиста намного шире. Вот как он обычно выглядит: • импорт отснятого материала в систему; • просмотр всего материала и отбор самых удачных дублей; • расположение кадров в правильном порядке на таймлайне; • склейка эпизодов; • добавление эффектов; • работа со звуком и звуковыми эффектами; • цветокоррекция; • добавление текста на видео; • согласование фильма с продюсерами и режиссерами; • экспорт и конвертация фильма.