NK08

Никита NK08

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Работаю за сигареты

Дата рождения: 03.08.1989 пол: мужской

тел.: +79527284366

Желаемая работа:

Моделлер, визуализатор,

Уровень знания программ:

3DS MAX - высокий,

Photoshop - высокий,

Maya - низкий,

Adobe After Effects - высокий

Опыт работы:

Постоянная работа:

Визуализация интерьеров

Разовая (непостоянная) работа:

создание логотипов, визиток, флаеров;

фирменные стили;

ретушь старых фотографий, раскрашивание фотографий

Образование:

Неоконченное высшее образование УГТУ –УПИ, факультет общего и специального машиностроения, 2,5 курса

Дополнительное образование:

Курсы: Оператор ЭВМ, Менеджер, художественные курсы (архитектурная академия)