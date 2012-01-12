Работаю за сигареты
Дата рождения: 03.08.1989 пол: мужской
тел.: +79527284366
Желаемая работа:
Моделлер, визуализатор,
Уровень знания программ:
3DS MAX - высокий,
Photoshop - высокий,
Maya - низкий,
Adobe After Effects - высокий
Опыт работы:
Постоянная работа:
Визуализация интерьеров
Разовая (непостоянная) работа:
создание логотипов, визиток, флаеров;
фирменные стили;
ретушь старых фотографий, раскрашивание фотографий
Образование:
Неоконченное высшее образование УГТУ –УПИ, факультет общего и специального машиностроения, 2,5 курса
Дополнительное образование:
Курсы: Оператор ЭВМ, Менеджер, художественные курсы (архитектурная академия)
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