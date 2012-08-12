NKrakovskaya

Наталия NKrakovskaya

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн и создание презентации творч.проектов в PP

    $100

    Здравствуйте! Нужен Волшебник, который создаст яркую, интересную презентацию проектов Творческой группы в формате Power Point. Текст и фото мы предоставим. Наличие портфолио обязательно. Спасибо.

    Презентации9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Прикрепить Robokassa к сайту

    $50

    Есть готовый сайт. Мы заключаем договор с платёжными системами "Robokassa". Нужно "прикрутить" эту систему на сайте так, чтобы любой Посетитель смог провести безналичный платёж прямо на сайте.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рекламный ролик для работы ведущего свадьбы

    $50

    Нужно составить и оформить рекламный видеоролик для работы Ведущего Свадьбы. Цель - продемонстрировать образ яркого, динамичного, весёлого и душевного праздника. Продолжительность ролика – 4-5 мин. Важно отобразить: 1. Яркие позитивные эмоции Молодых и гостей (тосты, смех, улыбки, танцы, массовку ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Программирование сайта

    $50

    Нужно сверстать PSD (ссылка на архив: http://yadi.sk/d/M1sX6-RicSHa) в валидный HTML\CSS + немного Javascript. В архиве несколько PSD файлов но по сути это одна и та же страница на которой меняется только фото (смотри ниже) и ...

    JavascriptHTMLCSSjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта-визитки

    $250

    Нужен дизайн сайта-визитки для Ведущей свадеб и праздников.ТЗ прикреплено. Бюджет 200$ - оплата через Weblancer. От исполнителя требуется: ответственность, креативность, портфолио. Спасибо.

    Дизайн сайтаСайт-визитка
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Рекламный ролик для работы ведущего свадьбы
Спасибо! Сотрудничеством и оплатой доволен!
Адександр создал нелохой ролик.Понравилась подобранная музыка. Спасибо.
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Asia-Vinell
31 годПольша
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта-визитки
Работа с Наталией была очень интересной. У заказчика много замечательных идей и творческий подход к делу. Замечательное сотрудничество. Всем рекомендую!
Ася - аккуратный и ответственный исполнитель, терпеливо слушает и понимает все комментарии, оперативно учитывая их. Общение приятное, что тоже всегда важно. Рекомендую!
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