NKrakovskaya

Здравствуйте! Нужен Волшебник, который создаст яркую, интересную презентацию проектов Творческой группы в формате Power Point. Текст и фото мы предоставим. Наличие портфолио обязательно. Спасибо.
- $100Презентации9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть готовый сайт. Мы заключаем договор с платёжными системами "Robokassa". Нужно "прикрутить" эту систему на сайте так, чтобы любой Посетитель смог провести безналичный платёж прямо на сайте.Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно составить и оформить рекламный видеоролик для работы Ведущего Свадьбы. Цель - продемонстрировать образ яркого, динамичного, весёлого и душевного праздника. Продолжительность ролика – 4-5 мин. Важно отобразить: 1. Яркие позитивные эмоции Молодых и гостей (тосты, смех, улыбки, танцы, массовку ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно сверстать PSD (ссылка на архив: http://yadi.sk/d/M1sX6-RicSHa) в валидный HTML\CSS + немного Javascript. В архиве несколько PSD файлов но по сути это одна и та же страница на которой меняется только фото (смотри ниже) и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Нужен дизайн сайта-визитки для Ведущей свадеб и праздников.ТЗ прикреплено. Бюджет 200$ - оплата через Weblancer. От исполнителя требуется: ответственность, креативность, портфолио. Спасибо.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад