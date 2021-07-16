Комплексная работа по международным проектам (Китай, ЮВА)

Профессиональный китаевед. Кандидат юридических наук. Практикующий юрист-международник, переводчик (с правом нотариально заверяемой подписи), преподаватель иностранных языков и методист наставник по подготовке кадров (молодёжь, взрослые). Редактор текстов и литературы на русском и иностранных языках (художественная, научно-исследовательская, документы, бизнес).

1. Управленческая и юридическая работа с российскими и зарубежными компаниями, органами государственного управления. Контрактная работа. Переговоры. Организация документооборота. Лоббирование. Создание и формирование рынка сбыта. Организация кооперации и кластеров. Формирование экспортных каналов.

2. Урегулирование хозяйственных и внешнеэкономических споров. Арбитражное и судебное представительство в России и за рубежом. Принудительное исполнение за рубежом

3. Исключительные права

4. Внешнеторговые контракты. СП за рубежом (создание, управление).

5. PR-работа (отношения со СМИ, подготовка информационных, аналитических материалов, речей, выступлений, докладов для семинаров, конференций, ведение корпоративных (фирменных) блогов, разработка рекламных кампаний, формирование паблисити.

Сертификаты Business Chinese Test, Разговорный Китайский (высшие уровни).

Cambridge Certificates TKT: модули 1, 2, 3, модули KAL и CLIL.

Сертификат IELTS Academic (2018, Band 7).

Рабочие языки: кит, англ, итал, узб, фин, бирм, лао, кхмер, вьет