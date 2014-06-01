NNtranslator

Переводчик

Образование

в/о 2002г. НГЛУ Нижний Новгород Переводческий факультет

Лингвистика и межкультурная коммуникация

Лингвист-переводчик английский и французский языки

+ 3 года курсы итальянского языка при НГЛУ + сертификаты DALF, CILS, базовый немецкий

Опыт устного и письменного перевода с 2002г.

НКО, бизнес, документация кроме узко-технической и финансовой, туризм и гостиницы, маркетинг, уставные и контракты, отчетность, худож. материалы - краеведение, учебная литература, меню т.п.

услуги гида переводчика Нижний Новгород/ по РФ

зарегистрирована в качестве ИП

Расценки от 200 руб/1800 зн. + сложность/срочность