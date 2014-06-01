NNtranslator

Переводчик
Образование
в/о 2002г. НГЛУ Нижний Новгород Переводческий факультет
Лингвистика и межкультурная коммуникация
Лингвист-переводчик английский и французский языки
+ 3 года курсы итальянского языка при НГЛУ + сертификаты DALF, CILS, базовый немецкий
Опыт устного и письменного перевода с 2002г.
НКО, бизнес, документация кроме узко-технической и финансовой, туризм и гостиницы, маркетинг, уставные и контракты, отчетность, худож. материалы - краеведение, учебная литература, меню т.п.
услуги гида переводчика Нижний Новгород/ по РФ
зарегистрирована в качестве ИП
Расценки от 200 руб/1800 зн. + сложность/срочность
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