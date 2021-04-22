NOMONOCHROM

Звукорежисёр , композитор , битмейкер
Занимаюсь сведением / записью / мастерингом
Созданием индивидуальных мелодий аранжировок (всё обговаривается в рамках проекта)
к вашему (promo)ролику или видео на популярные платформы (youtube,instagram и т.д)
Или глубокие , динамичные композиции играм или же к масштабным проектам
Работаю в разных музыкальных жанрах будь то : ambient , hip-hop/rap , edm или класическая инструментальная музыка
так же могу быть дистрибьютором для вашей музыки
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