NOMONOCHROM

Звукорежисёр , композитор , битмейкер

Занимаюсь сведением / записью / мастерингом

Созданием индивидуальных мелодий аранжировок (всё обговаривается в рамках проекта)

к вашему (promo)ролику или видео на популярные платформы (youtube,instagram и т.д)

Или глубокие , динамичные композиции играм или же к масштабным проектам

Работаю в разных музыкальных жанрах будь то : ambient , hip-hop/rap , edm или класическая инструментальная музыка

так же могу быть дистрибьютором для вашей музыки