опыт в создании и редактировании видео - более 3 года
опыт работы в Adobe Premiere Pro
съемка коммерческих видео роликов
опыт работы со звуком
опыт работы в Adobe Photoshop
быстрая адаптация к любым программам (аудио, видео)
быстрая адаптация к новой технике для (фото, видео)
владение компьютером - на высоте системного администратора
Опыт работы:
web-программист
янв 2008 - настоящее время (4 года 10 мес)
Jcmedia (http://jcmedia.in.ua)
до 20 сотрудников; Медиа / СМИ
янв 2012 - настоящее время (10 мес)
Специалист баз данных:
Эльдорадо (http://www.eldorado.com.ua)
более 500 сотрудников; Торговля розничная / Retail
янв 2008 - настоящее время (4 года 10 мес)
Фото/видео оператор
Услуги частным лицам
Медиа / СМИ
Фотосессии, Видеосессии, создания разработка медиа материалов для частных лиц.
июн 2010 - янв 2012 (1 год 8 мес)
Реклама и PR-услуги
AVA, интернет-ресурс (http://ava.com.ua)
Видео-монтажер, Оператор-постановщик
янв 2011 - янв 2012 (1 год 1 мес)
Контент редактор
AVA, интернет-ресурс (http://ava.com.ua)
Реклама и PR-услуги
окт 2009 - июн 2010 (9 мес)
Контент редактор
Все включено (http://vkl.kiev.ua)
от 50 до 100 сотрудников; Торговля розничная / Retail
авг 2009 - дек 2009 (5 мес)
Дополнительная информация:
Водительское удостоверение
Категория В
Личные качества:
Коммуникабельный,
дисциплинированный,
общительный,
ответственный,
умею уважать мнение других людей,
имею креативное мышление,
имею разносторонние интересы, в частности, увлекаюсь спортом и музыкой и всем что связано с компьютерами
люблю узнавать что-то новое,
умею соблюдать этику общения в коллективе,
имею организаторские способности,
не имею вредных привычек.
Владение аудио\видео программами:
Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Pinnacle Studio, Edius, Final Cut, WaveLab, Adobe Audition, и многие другие.
Примеры фото:
http://fotki.yandex.ru/users/noni1237/album/255250/
Примеры работ видео:
http://www.youtube.com/watch?v=MAZPbVD1Hhw
http://www.youtube.com/watch?v=0BEVh8691tI
http://www.youtube.com/watch?v=Cf5RZZZr9-s
Работа с такой техникой:
Nikon: D3100, D5100, D7000, D90, D800
Canon: EOS 60D, EOS 7D, EOS 5D
Мои статьи:
Знание языков программирования: HTML, PHP, CSS, а также работа в phpmyadmin, на среднем уровне.
Знание таких платформ(систем): Drupal, DataLife, Joomla, WordPress
Немного моих работ (администрирование сайта):
- Группа PICK-UP100 просмотров
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