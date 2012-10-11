Ключевая информация

опыт в создании и редактировании видео - более 3 года

опыт работы в Adobe Premiere Pro

съемка коммерческих видео роликов

опыт работы со звуком

опыт работы в Adobe Photoshop

быстрая адаптация к любым программам (аудио, видео)

быстрая адаптация к новой технике для (фото, видео)

владение компьютером - на высоте системного администратора

Опыт работы:

web-программист

янв 2008 - настоящее время (4 года 10 мес)

Jcmedia (http://jcmedia.in.ua)

до 20 сотрудников; Медиа / СМИ

янв 2012 - настоящее время (10 мес)

Специалист баз данных:

Эльдорадо (http://www.eldorado.com.ua)

более 500 сотрудников; Торговля розничная / Retail

янв 2008 - настоящее время (4 года 10 мес)

Фото/видео оператор

Услуги частным лицам

Медиа / СМИ

Фотосессии, Видеосессии, создания разработка медиа материалов для частных лиц.

июн 2010 - янв 2012 (1 год 8 мес)

Реклама и PR-услуги

AVA, интернет-ресурс (http://ava.com.ua)

Видео-монтажер, Оператор-постановщик

янв 2011 - янв 2012 (1 год 1 мес)

Контент редактор

AVA, интернет-ресурс (http://ava.com.ua)

Реклама и PR-услуги

окт 2009 - июн 2010 (9 мес)

Контент редактор

Все включено (http://vkl.kiev.ua)

от 50 до 100 сотрудников; Торговля розничная / Retail

авг 2009 - дек 2009 (5 мес)

Дополнительная информация:

Водительское удостоверение

Категория В

Личные качества:

Коммуникабельный,

дисциплинированный,

общительный,

ответственный,

умею уважать мнение других людей,

имею креативное мышление,

имею разносторонние интересы, в частности, увлекаюсь спортом и музыкой и всем что связано с компьютерами

люблю узнавать что-то новое,

умею соблюдать этику общения в коллективе,

имею организаторские способности,

не имею вредных привычек.

Владение аудио\видео программами:

Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Pinnacle Studio, Edius, Final Cut, WaveLab, Adobe Audition, и многие другие.

Примеры фото:

http://fotki.yandex.ru/users/noni1237/album/255250/

Примеры работ видео:

http://www.youtube.com/watch?v=MAZPbVD1Hhw

http://www.youtube.com/watch?v=0BEVh8691tI

http://www.youtube.com/watch?v=Cf5RZZZr9-s

Работа с такой техникой:

Nikon: D3100, D5100, D7000, D90, D800

Canon: EOS 60D, EOS 7D, EOS 5D

Мои статьи:

http://ava.ua/article/933/

http://ava.ua/article/591/

http://ava.ua/article/553/

Знание языков программирования: HTML, PHP, CSS, а также работа в phpmyadmin, на среднем уровне.

Знание таких платформ(систем): Drupal, DataLife, Joomla, WordPress

Немного моих работ (администрирование сайта):

http://pick-up.com.ua/

http://www.planetadetey.org/

http://благоустрій.com.ua/

http://jcmedia.in.ua/

http://wordofgrace.com.ua/