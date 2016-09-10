Компания NPAworldwide является старейшей рекрутинговой сетью в мире и сотрудничает с другими рекрутинговыми агентствами по всей Европе, Азии, Австралии, Африки и Америки.

Мы разыскиваем специалистов в различных сферах деятельности по всему миру и располагаем их в нашей базе данных для дальнейшего сотрудничества и предоставления заказов от работодателей со всего мира.

Мы берем людей, прежде всего, не в проект, а в команду: проекты меняются, а наша компания с ее инфраструктурой, поддержкой и инструментами профессионального развития остается.

У нас приветствуется стиль менеджмента, где каждый сотрудник индивидуален, ценен и услышан.

Каждому нашему сотруднику предоставляется личный Career Advisor. Советник, который помогает расти, отвечает за профессиональное развитие, предоставляет всю необходимую информацию. Другими словами – это человек, который предоставляет вам заказы и придает вашему бизнесу постоянное движение вперед и вверх.

Как уже было сказано, у нас есть база данных, в которой находятся работодатели со всего мира. Они разыскивают специалистов, которые могут быстро и качественно выполнить заказ. В этом и заключается миссия NPAworldwide – мы помогаем работодателям найти именно тех специалистов, которых они разыскивают. И с этой миссией мы удачно справляемся уже на протяжении 60 лет.

Если вы решили сотрудничать с нами, свяжитесь с нашим рекрутером через сообщение на этом сайте. Мы ознакомимся с вашим портфолио и, если мы посчитаем, что вы удовлетворяете нашим стандартам, мы выделим вам вашего Career Advisor. Он разместит вас в нашей базе данных и станет вашим персональным двигателем развития.

Давая согласие на работу с нами, вы даете согласие на хранение своих работ в нашей базе данных и на наших

ресурсах.

Преимущества работы с нами:

- Вы в надежных руках. Мы находимся на мировом рынке десятилетия.

- Вы экономите свои силы. Предоставьте поиск заказов нам.

- Вы будете заниматься только своим любимым делом, в котором вы специализируетесь.

- Вы экономите свое время, потому что мы используем только передовые технологии

-Вы всегда будете востребованы. Так как у нас индивидуальный подход к каждому сотруднику.