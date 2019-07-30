Занимаюсь разработкой современных, качественных сайтов/ лендингов/ интернет магазинов.
К каждому проекту индивидуальный подход. Разработка ведется с учетом всех требований клиента и запросов целевой аудитории, что гарантирует высокую эффективность сайта (повышение конверсии в целевую аудиторию).
Ход работы:
• Выяснения тип трафика и задачи сайта
• Сбор базовых смыслов о нише, о компании
• Конкурентный анализ
• Карта клиентов
• Смысловой прототип
• Полный прототип
• Сбор материалов
• Дизайн и сборка
• Подключение аналитики, метрики, CRM
Мои Навыки:
• Разработка сайта.
• Прототип главной страницы.
• Прототип всех внутренних страниц сайта.
• Рекомендации по контенту.
• Рекомендации по цветовой гаммы.
• Рекомендации по шрифтам.
• Работа с ZeroBlock в Tilda