Занимаюсь разработкой современных, качественных сайтов/ лендингов/ интернет магазинов.

Занимаюсь разработкой современных, качественных сайтов/ лендингов/ интернет магазинов.

К каждому проекту индивидуальный подход. Разработка ведется с учетом всех требований клиента и запросов целевой аудитории, что гарантирует высокую эффективность сайта (повышение конверсии в целевую аудиторию).

Ход работы:

• Выяснения тип трафика и задачи сайта

• Сбор базовых смыслов о нише, о компании

• Конкурентный анализ

• Карта клиентов

• Смысловой прототип

• Полный прототип

• Сбор материалов

• Дизайн и сборка

• Подключение аналитики, метрики, CRM

Мои Навыки:

• Разработка сайта.

• Прототип главной страницы.

• Прототип всех внутренних страниц сайта.

• Рекомендации по контенту.

• Рекомендации по цветовой гаммы.

• Рекомендации по шрифтам.

• Работа с ZeroBlock в Tilda