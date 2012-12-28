Сайт под ключ , продвижение в поисковиках
Занимаемся разработкой сайтов под ключ :
Представительские сайты
Интернет-магазины
Порталы и системы
Включено:
- Оригинальный дизайн.
- Корректное отображение сайта во всех основных браузерах
- Установка CMS.
- Домен и хостинг на 1 год.
- Базовое наполнение сайта (до 10 страниц)
Дополнительные возможности :
Тех поддержка
flash-анимация
Разработка логотипа
Продвижение сайта в поисковых системах
наполнение сайта материалами
Профессиональная съёмка видео
Оплата по безналу (со счета Вашей фирмы или просто через Сбербанк).
Приглашаем к нам в офис: Москва, Звездный бульвар, д.21, корпус 1, этаж 4 (рядом с метро Алексеевская)
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Интернет-магазины
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от $830
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Поисковые системы (SEO)
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от $400
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Сайты «под ключ»
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от $600
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