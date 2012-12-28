Сайт под ключ , продвижение в поисковиках

Занимаемся разработкой сайтов под ключ :

Представительские сайты

Интернет-магазины

Порталы и системы

Включено:

- Оригинальный дизайн.

- Корректное отображение сайта во всех основных браузерах

- Установка CMS.

- Домен и хостинг на 1 год.

- Базовое наполнение сайта (до 10 страниц)

Дополнительные возможности :

Тех поддержка

flash-анимация

Разработка логотипа

Продвижение сайта в поисковых системах

наполнение сайта материалами

Профессиональная съёмка видео

Оплата по безналу (со счета Вашей фирмы или просто через Сбербанк).

Приглашаем к нам в офис: Москва, Звездный бульвар, д.21, корпус 1, этаж 4 (рядом с метро Алексеевская)