NTI_SYSTEMS

Всеволод NTI_SYSTEMS

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Гифка "Катастофа птицы"

    $60

    Задача: отрисовка гифки. Гифка должна представлять из себя следующее: в зарослях пальм должна сидеть птичка, отрисованная в таком же стиле как и основная картинка, т.е. птица должна быть контурная и не выделяться. При нажатии на нее ...

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Web-дизайнер на сдельную работу

    $250

    Нам требуются сильный дизайнер для постоянной попроектной работы. Оплата дизайна главной страницы: по проходу внутреннего контроля $50 и по факту принятия заказчиком $200. Есть возможность делать и подстраницы для своих дизайнов за отдельную ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн неординарного сайта

    $300

    Приветствую,господа фрилансеры! Задача: сайт-визитка с неординарным фоном. Прошу отвечать ребят с хоть приблизительно подобными работами в портфеле Сложилась следующая ситуация по данному проекту: заказчик отказался от нашего штатного дизайнера, работающего над проектом, поскольку вариант с коллажированием ...

    Дизайн сайтаСайт-визитка
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер в штат на постоянную удаленную работу

    $1000

    Здравствуйте господа фрилансеры! Разыскиваем дизайнера на следующих условиях: Удаленная работа; Полная занятость: Пн-Пт с 10:00 до 19:00; ЗП: база 15000 рублей (470$) + 5000 рублей (150$) за каждый успешный проект; ЗП выплачивается на любую банковскую карту системы VISA ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Аэрокомплексы

    $140

    Представительский сайт компании ООО «Аэрокомплексы». Род деятельности компании –Исследовательская компания. Существующий сайт - http://aero-complex.com Цель созднания сайта - Информационный сайт о деятельности компании

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание схем расположения мебели в архикаде

    $300

    отрисовка схемы расположения мебели в банкетных залах. Результат нужен в архикаде В приложении картинка (пример схемы расстановки мебели) и 1 из схем, созданных заказчиком в кустарных условиях (Схема сфера). Именно из таких «схем» и потребуется создавать ...

    Интерьеры и Экстерьеры10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отрисовка схем расположения мебели

    $300

    Есть задача по одному из проектов - отрисовать схемы расположения мебели в банкетных залах. В приложении картинка (по уровню и стилю исполнения, ко второму файлу отношения не имеет, только как пример), и 1 из схем, ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разыскиваем дизайнера для постоянной работы

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры, наша компания http://nti-systems.ru/ разыскивает дизайнеров для постоянного сотрудничества. Работа удаленная, обеспечиваем постоянную загрузку 5-70 проектов в месяц . Оплата 80-110 уе за шаблон без подстраниц

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
akelita
Андрей 
39 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Разыскиваем дизайнера для постоянной работы
Сотрудничеством полностью доволен! Заказчик пунктуален и обязателен! Это плюс!
Андрей грамотно подошел к исполнению заказа и в результате выдал суперский дизайн. Отличный результат, продолжаем работать с ним на постоянной основе
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