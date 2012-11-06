NTI_SYSTEMS

Задача: отрисовка гифки. Гифка должна представлять из себя следующее: в зарослях пальм должна сидеть птичка, отрисованная в таком же стиле как и основная картинка, т.е. птица должна быть контурная и не выделяться. При нажатии на нее ...
- $60Анимация1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $250
Нам требуются сильный дизайнер для постоянной попроектной работы. Оплата дизайна главной страницы: по проходу внутреннего контроля $50 и по факту принятия заказчиком $200. Есть возможность делать и подстраницы для своих дизайнов за отдельную ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
нужно сделать иллюстрацию по Эскизу . Пример желаемого результата в оттачеИллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $300
Приветствую,господа фрилансеры! Задача: сайт-визитка с неординарным фоном. Прошу отвечать ребят с хоть приблизительно подобными работами в портфеле Сложилась следующая ситуация по данному проекту: заказчик отказался от нашего штатного дизайнера, работающего над проектом, поскольку вариант с коллажированием ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Здравствуйте господа фрилансеры! Разыскиваем дизайнера на следующих условиях: Удаленная работа; Полная занятость: Пн-Пт с 10:00 до 19:00; ЗП: база 15000 рублей (470$) + 5000 рублей (150$) за каждый успешный проект; ЗП выплачивается на любую банковскую карту системы VISA ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $140
Представительский сайт компании ООО «Аэрокомплексы». Род деятельности компании –Исследовательская компания. Существующий сайт - http://aero-complex.com Цель созднания сайта - Информационный сайт о деятельности компанииДизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Как на оригинальном сайте arborcollective.com , только без раздела Apparel, «Сноуборды | Скейтборды» - на русском.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $300
отрисовка схемы расположения мебели в банкетных залах. Результат нужен в архикаде В приложении картинка (пример схемы расстановки мебели) и 1 из схем, созданных заказчиком в кустарных условиях (Схема сфера). Именно из таких «схем» и потребуется создавать ...Интерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $300
Есть задача по одному из проектов - отрисовать схемы расположения мебели в банкетных залах. В приложении картинка (по уровню и стилю исполнения, ко второму файлу отношения не имеет, только как пример), и 1 из схем, ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры, наша компания http://nti-systems.ru/ разыскивает дизайнеров для постоянного сотрудничества. Работа удаленная, обеспечиваем постоянную загрузку 5-70 проектов в месяц . Оплата 80-110 уе за шаблон без подстраницДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад