Нужно доработать сайт на WP. Исполнитель исчез, получив оплату и не закончив. Потому работаю только через сервис безопасной сделки или через платежные системы с защитой. Адрес: tourline.info. Что доделать из критичного для работы: 1. Страница "ж/д билеты" ...
Тарасова Надежда NTarasovaNTarasova
- $50Веб-программирование2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Есть ресурс туристической тематики. А именно: он-лайн подбор и заказ туров (по всем направлениям от более чем 300 опреаторов России), покупка авиабилетов и жд билетов, бронирование отелей онлайн (аффилиат у booking.com) + новостная лента о ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется создать сайт для заказа и оформления туристических услуг он-лайн. Нечто среднее между onlinetur.ru и amargo.ru(ориентир по дизайну и идее на последний). Фактически весь сайт - это интегрированные модули внешних ресурсов (в большинстве своем ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть шаблон (flash), необходимо его адаптировать (изменить фоновые рисунки и логотип) и посадить на имеющуюся систему управления. Функционирующий сайт - www.puzzle-tour.ru Шаблон выглядит так: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=19956&pr_code=PS64Y11ECX6v9o1dg5D72sSCg89D4V Разделы нового сайта: 1. О нас - Описание - Услуги 2. Бронирование он-лайн ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад