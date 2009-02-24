Занимаюсь бизнес-планированием инновационных проектов:
Совместно с группой опытных независимых консультантов предоставляю услуги по разработке бизнес-планов для инновационных проектов, в первую очередь в сфере Интернет и hi-tech. Начиная с маркетингового и инвестиционного анализа и заканчивая помощью в привлечении венчурных инвестиций.
Если у Вас есть отличная идея, команда готовая её воплощать и не хватает только качественного бизнес-плана для привлечения инвестиций – мы готовы Вам помочь.
Пишите на [email protected], мы обязательно найдем общий язык и взаимовыгодные условия сотрудничества.
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Специализация и профессиональные навыки – (подробно – на nyagupov.moikrug.ru)
Опыт бизнес-планирования:
1. Маркетинговые исследования, все этапы:
разработка программы и инструментария, проведение опросов, написание отчетов и презентаций;
Статистический анализ данных, в т.ч. корреляционный, кластерный, факторный, регрессионный анализ, модели в AMOS;
Кабинетные исследования, анализ вторичных источников
2. Маркетинговый анализ: определение количественных параметров рынка, ценовой мониторинг, изучение конкурентов (матрицы конкурентов, SWOT, PEST etc). Разработка маркетинг-миксов и плана маркетинга.
3. Инвестиционный и финансовый анализ.
Личные качества: высокая обучаемость; хорошие аналитические способности; желание и готовность профессионально развиваться; целеустремленность, инициативность; коммуникабельность;
Навыки:
• Продвинутый пользователь ПК.
• Навыки анализ данных в MS Exel и SPSS (в т.ч. c Syntax),
• Fluent English : отличный письменный и устный, деловой английский;