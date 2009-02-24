Интернет-маркетинг, исследования, бизнес-планы, Интернет-бизнес

Занимаюсь бизнес-планированием инновационных проектов:

Совместно с группой опытных независимых консультантов предоставляю услуги по разработке бизнес-планов для инновационных проектов, в первую очередь в сфере Интернет и hi-tech. Начиная с маркетингового и инвестиционного анализа и заканчивая помощью в привлечении венчурных инвестиций.

Если у Вас есть отличная идея, команда готовая её воплощать и не хватает только качественного бизнес-плана для привлечения инвестиций – мы готовы Вам помочь.

Пишите на [email protected], мы обязательно найдем общий язык и взаимовыгодные условия сотрудничества.

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Специализация и профессиональные навыки – (подробно – на nyagupov.moikrug.ru)

Опыт бизнес-планирования:

1. Маркетинговые исследования, все этапы:

разработка программы и инструментария, проведение опросов, написание отчетов и презентаций;

Статистический анализ данных, в т.ч. корреляционный, кластерный, факторный, регрессионный анализ, модели в AMOS;

Кабинетные исследования, анализ вторичных источников

2. Маркетинговый анализ: определение количественных параметров рынка, ценовой мониторинг, изучение конкурентов (матрицы конкурентов, SWOT, PEST etc). Разработка маркетинг-миксов и плана маркетинга.

3. Инвестиционный и финансовый анализ.

Личные качества: высокая обучаемость; хорошие аналитические способности; желание и готовность профессионально развиваться; целеустремленность, инициативность; коммуникабельность;

Навыки:

• Продвинутый пользователь ПК.

• Навыки анализ данных в MS Exel и SPSS (в т.ч. c Syntax),

• Fluent English : отличный письменный и устный, деловой английский;