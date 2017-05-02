Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Я молодой дизайнер с опытом работы.

Ищу работу удаленную, на дому в сфере дизайна-оформителя.

Предоставляю такие вид услуг :

- создание иконок, эмблем, гербов и т.д.

-создание уникальных логотипов компаний,сайтов,магазинов(индивидуальные стиль, все подбирается и обсуждается с заказчиком)

- создание статических и динамических баннеров(jpeg,gif,flash)

-создание полиграфической продукции и их подготовка к печати(визитки,плакаты, календари,флаеры)

-создание и дизайн приглашений на свадьбу, уникальных открыток.

- обработка фотографий (имеется опыт работы с журналами на заказ), обработка изображений предметов для сайтов магазинов, реставрация фото и монтаж.

- допечатная подготовка изделий.

Все будет сделано в кратчайшие сроки, качественно и за цену, намного ниже рыночной. Обращайтесь, всегда готова сотрудничать, предоставляю прайс лист и всегда готова обсудить все детали с заказчиками.

Цены и качество работы вас приятно удивят!

Работала с Ювелирными салонами и Туристическими агентствами, делаю плакаты и визитки и дисконтные карточки для чп, так же делала этикетки на продукцию данных чп. Есть портфолио. https://freelance.ru/NZartco

Готова сотрудничать . [email protected]