N_G

Наталья N_G

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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  • Создание иллюстраций для детской книги

    Тема книги: изучение цветов Возраст от 2 до 5 лет Необходимо нарисовать 10 иллюстраций (разворотов) с животными + обложка (разворот) для детской книги 1 разворот-красный дракон, 2 разворот-оранжевый ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Макет для фотокниги

    Нужно сделать макет для свадебной фотокниги 15 разворотов . Размер 25см*25см   Фотографии обработаны .  Оплата 50 руб- за разворот      Образец фотокниги здесь https://www.zumofoto.ru/ivan-i-mario

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка дизайна буклета

    Здравствуйте. Надо разработать дизайн буклета для детского центра на тему "Маленького Принца", галактики, звёздного неба, звёзды и планеты....Есть образец картинки. Формат бумаги А4,текст наш.

    Верстка полиграфии35 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен сайт для детского центра

    Нужен красочный сайт под ключ для детского центра с форумом, обратной связью,фото и видео. Картинки, логотип, текст и карта сайта наша. Пожелания: сайт должен быть удобным для пользователей

    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    14 лет назад