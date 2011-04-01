Тема книги: изучение цветов Возраст от 2 до 5 лет Необходимо нарисовать 10 иллюстраций (разворотов) с животными + обложка (разворот) для детской книги 1 разворот-красный дракон, 2 разворот-оранжевый ...
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- Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать макет для свадебной фотокниги 15 разворотов . Размер 25см*25см Фотографии обработаны . Оплата 50 руб- за разворот Образец фотокниги здесь https://www.zumofoto.ru/ivan-i-marioДизайн продукции11 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Надо разработать дизайн буклета для детского центра на тему "Маленького Принца", галактики, звёздного неба, звёзды и планеты....Есть образец картинки. Формат бумаги А4,текст наш.Верстка полиграфии35 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен логотип с изображением мальчика сидящего на планете.Образец картинки есть.Логотипы и Знаки2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
Нужен красочный сайт под ключ для детского центра с форумом, обратной связью,фото и видео. Картинки, логотип, текст и карта сайта наша. Пожелания: сайт должен быть удобным для пользователейСайты «под ключ»36 заявокЗакрыт14 лет назад