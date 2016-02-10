N_Prockaya

Инженер по тестированию

Инженер по тестированию

- Тестирование программных продуктов (систем сервер-клиент, ее модулей и документации на нее) методом "черного ящика" и анализ их результатов;

- Проведение различных типов тестирования согласно плану (регрессионное, функциональное и пр.), поиск дефектов, анализ причин их возникновения;

- Создания тестовой документации (написание тест-кейсов «с нуля», актуализация существующих тест-кейсов, документирование найденных дефектов);

- Работа в офисных приложениях, баг-трекинговых системах (Jira);

- Работа с базами данных (PostgreSQL);

- Работа с системами виртуализации;

- Базовые знания ОС семейства Linux (работа с консолью), знание операционных систем семейства Windows на уровне продвинутого пользователя сетевых технологий;

- Постоянное общение с командой разработки;