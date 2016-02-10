N_Prockaya

Надежда Процкая N_ProckayaN_Prockaya
Инженер по тестированию
- Тестирование программных продуктов (систем сервер-клиент, ее модулей и документации на нее) методом "черного ящика" и анализ их результатов;
- Проведение различных типов тестирования согласно плану (регрессионное, функциональное и пр.), поиск дефектов, анализ причин их возникновения;
- Создания тестовой документации (написание тест-кейсов «с нуля», актуализация существующих тест-кейсов, документирование найденных дефектов);
- Работа в офисных приложениях, баг-трекинговых системах (Jira);
- Работа с базами данных (PostgreSQL);
- Работа с системами виртуализации;
- Базовые знания ОС семейства Linux (работа с консолью), знание операционных систем семейства Windows на уровне продвинутого пользователя сетевых технологий;
- Постоянное общение с командой разработки;