SEO-оптимизатор

Навыки

Знание и понимание процессов продвижения сайтов в поисковых системах, работа с системами подбора ключевых слов, понимание принципов SEO-копирайтинга, рерайта, мониторинг изменений алгоритмов поисковых машин, внутренняя оптимизация сайта, большой опыт работы с биржей ссылок Sape, работа с биржами покупки вечных ссылок GoGetLinks и биржей статей Miralinks, анализ и аудит ссылочной массы, индексации ссылок, знания средств веб-аналитики (Google Analytics, Google Webmaster Tools, Яндекс Метрика), анализ эффективности продвижения, внесение корректив в процесс, опыт применения необходимых для продвижения и анализа инструментов (Advego, Rookee, SeoPult, Key-collector, Linkoscop, Page Weight, SESpider, Yandex Parser, Ahref, SeoFrog и др.), мониторинг позиций продвигаемого сайта, анализ конкурентов, продвижение в соц. сетях ВКонтакте, Google+, Twitter (SMM), базовые знания HTML, CSS, PHP, навыки работы с различными CMS (Joomla, 1С Битрикс, ModX).

Опыт по выведение проектов из-под фильтров Яндекса.

Участие в Конференциях РИФ+КИБ (Москва).

Опыт работы в сфере 5 лет.