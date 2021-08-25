NaDostories

Доброго времени суток ✨
Меня зовут Наташа .Я SMM специалист.
В 21 веке очень сложно продвигать свои услуги в Инстаграм без грамотного вовлечения , личного бренда , прогрева аудитории.Время- это ценный ресурс.Если хотите забыть о бесконечных тратах драгоценного времени,чтобы найти клиентов.Тогда вам ко мне
Мои услуги:
✅Консультация
✅Ведениее аккаунта
В консультацию входит:
✅Анализ страницы
✅Анализ ЦА
✅Майнд-карта с темами постов на месяц ✅Структурированный и пошаговый план для продвижения
В ведение аккаунта входит:
✅Анализ страницы
✅Анализ ЦА
✅Анализ конкурентов
✅Составление брифа
✅Stories контент
✅Контент план постов
✅Составление визуала
✅Позиционирование ЛБ
Так же есть дополнительные услуги :✅Фотосессия и видеоконтент
✅Создание Гайда/чек листа
✅Таргет
По всем вопросам пишите ✨