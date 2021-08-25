NaDostories

SMM специалист

Доброго времени суток ✨

Меня зовут Наташа .Я SMM специалист.

В 21 веке очень сложно продвигать свои услуги в Инстаграм без грамотного вовлечения , личного бренда , прогрева аудитории.Время- это ценный ресурс.Если хотите забыть о бесконечных тратах драгоценного времени,чтобы найти клиентов.Тогда вам ко мне

Мои услуги:

✅Консультация

✅Ведениее аккаунта

В консультацию входит:

✅Анализ страницы

✅Анализ ЦА

✅Майнд-карта с темами постов на месяц ✅Структурированный и пошаговый план для продвижения

В ведение аккаунта входит:

✅Анализ страницы

✅Анализ ЦА

✅Анализ конкурентов

✅Составление брифа

✅Stories контент

✅Контент план постов

✅Составление визуала

✅Позиционирование ЛБ

Так же есть дополнительные услуги :✅Фотосессия и видеоконтент

✅Создание Гайда/чек листа

✅Таргет

По всем вопросам пишите ✨