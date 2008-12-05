Я готова предложить Вам следующие виды услуг:

* Дизайн полиграфической рекламной продукции: листовки, буклеты, открытки, обложки для CD, POS-материалы и др.;

* Создание рекламных модулей и макетов в СМИ;

* Дизайн сувенирной продукции: календари, блокноты, ручки и др.

* Разработка дизайна для наружной рекламы: билборды, призматроны, растяжки, вывески, штендеры, таблички и др.;

* Оформление бизнес-презентаций и слайд-шоу: создание шаблонов подложек и верстка текстовой части в MS PowerPoint;

* Обработка фотографий: ретушь, цветокоррекция, коллаж.

К реализации задачи подхожу вдумчиво и ответственно.

Работу выполняю качественно, в оговоренный срок, с учетом всех пожеланий заказчика.