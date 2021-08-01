Копирайтер Елизавета Богачев

Качество текстов – условие успешного бизнеса

Здравствуйте! Меня зовут Елизавета Богачёва, я работаю копирайтером, живу в Москве. Получив юридическое образование в старейшем Сибирском университете, много лет проработала в сфере соблюдения

законодательства. Благодаря этому, могу написать для Вас экспертные статьи по правоприменительной практике, вопросам

психологии, семейного воспитания, образования, здравоохранения, отдыха и досуга

детей и взрослых. Обучение азам копирайтинга прошла в школе Юлии Волкодав. Закончила полный курс, а также

тренинги «Лэндинги под ключ» и «Основы литературного редактирования». Поэтому, помимо текстов правовой и социальной тематики, могу подготовить любой контент, за исключением материалов,

требующих глубоких технических знаний. Выбрав мои услуги, Вы получите в установленный срок максимально уникальные, грамотные тексты,

полностью соответствующие техническому заданию. Все детали уточняю до начала или

в процессе работы, а не после её написания. Создавая seo-оптимизированные и продающие тексты, наряду с результатами семантического анализа, учитываю их

влияние на рост конверсии Вашего бизнеса. Работая над материалами, связанными с продажей товаров и услуг, знакомлюсь не только с информацией

производителя, но и отзывами покупателей и обзорами блогеров. Наряду со специализацией в копирайтинге, с удовольствием выполняю заказы по рерайтингу

текстов различной сложности с гарантированной уникальностью от 95%. Охотно

работаю в соцсетях. Проверить достоверность информации Вы можете прямо сейчас, ознакомившись с образцами подготовленных

мной документов в портфолио и доверив мне заказ! Жду ваших предложений! Мои сайт-визитка: Lizintext.ru эл. адрес и телефоны: Email: [email protected] Воцап, Телеграм: +7 926 767 66 49