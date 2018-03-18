Специалист по контекстной рекламе РСЯ

Меня зовут Надежда Некрасова (vk.com/id184981886;skype-redfox_765).Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их