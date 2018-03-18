Специалист по контекстной рекламе РСЯ
Меня зовут Надежда Некрасова (vk.com/id184981886;skype-redfox_765).Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их
внедрить для Вас бесплатно. То есть, я предлагаю настроить вам интернетрекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее.Жду от Вас ответа.С уважением Некрасова Надежда.
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