NadegdaN

Надежда NadegdaN

 
59 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Специалист по контекстной рекламе РСЯ

Меня зовут Надежда Некрасова (vk.com/id184981886;skype-redfox_765).Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их

внедрить для Вас бесплатно. То есть, я предлагаю настроить вам интернетрекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее.Жду от Вас ответа.С уважением Некрасова Надежда. 