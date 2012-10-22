Nadejda-Papina

Надежда Папина Nadejda-PapinaNadejda-Papina
33 годаУкраина/Симферополь
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Большие навыки ручной работы: ручная роспись стекла, стен, ткани. Вязание/
Папина Надежда Павловна
Дата рождения: 09.02.1990
E-mail: [email protected]
Телефон: 095 534 23 03; 063 126 24 42.
Учебное заведение: Тернопольский кооперативный торгово - экономический колледж/
Период обучения: 2007 – 2010
Специальность: Дизайн. Реклама.
Опыт работы:
Период работы: сентябрь 2011 – май 2012
Сфера деятельности: Производство
Должность: Мастер ручной работы
Обязанности, достижения: Создание изделий ручной работы.
Большие навыки ручной работы: ручная роспись стекла, стен, ткани. Вязание (Изготовление вязанных игрушек и аксессуаров. Создание эксклюзивных подарков, элементов декора и пр. Креативное мышление. Быстрая обучаемость.