Nadejda-Papina

Надежда Папина Nadejda-Papina

 
33 годаУкраина/Симферополь
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Большие навыки ручной работы: ручная роспись стекла, стен, ткани. Вязание/

Папина Надежда Павловна

Дата рождения: 09.02.1990

E-mail: [email protected]

Телефон: 095 534 23 03; 063 126 24 42.

Учебное заведение: Тернопольский кооперативный торгово - экономический колледж/

Период обучения: 2007 – 2010

Специальность: Дизайн. Реклама.

Опыт работы:

Период работы: сентябрь 2011 – май 2012

Сфера деятельности: Производство

Должность: Мастер ручной работы

Обязанности, достижения: Создание изделий ручной работы.

Большие навыки ручной работы: ручная роспись стекла, стен, ткани. Вязание (Изготовление вязанных игрушек и аксессуаров. Создание эксклюзивных подарков, элементов декора и пр. Креативное мышление. Быстрая обучаемость.