Мастер транскрибации

Сделаю качественную транскрибацию аудио/видео материала на русском языке. Есть опыт. К

работе отношусь с большой ответственностью. Учту все Ваши пожелания. Объем и

сроки оговариваем индивидуально. Выполняю как разовый заказ, так и на

постоянной основе. Стоимость 10 рублей минута. Писать в л/с или на почту

[email protected]