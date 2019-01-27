Надежда Третьякова Nadejda19630731Nadejda19630731
60 летУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Мастер транскрибации
Сделаю качественную транскрибацию аудио/видео материала на русском языке. Есть опыт. К
работе отношусь с большой ответственностью. Учту все Ваши пожелания. Объем и
сроки оговариваем индивидуально. Выполняю как разовый заказ, так и на
постоянной основе. Стоимость 10 рублей минута. Писать в л/с или на почту
Портфолио
- Транскрибация129 просмотров
- Транскрибация124 просмотра
- Транскрибация85 просмотров
- Транскрибация90 просмотров
Транскрибация
нет отзывов
$500/час
от 3 дней
#589