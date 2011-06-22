NadejdaE

Надежда NadejdaE

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Технический перевод с/на русский/английский, румынский.

Образование: высшее, аспирантура, кандидат наук

Технический перевод с/на русский/английский, румынский

Наибольший опыт перевода по следующим тематикам: медицина, косметология, экология и окружающая среда, химия, биология, IT.

Английским занимаюсь уже более 10 лет, высокий уровень, широкая практика, грамотность и вдумчивость. Ответственность и заинтересованность в выполняемой работе гарантируется

Дополнительные специализации: Переводы/Корреспонденция/Деловая переписка, Копирайт/Рерайт, Тексты / Редактирование/Корректура, Тексты / Сканирование и распознавание, Тексты / Рефераты/Курсовые/Дипломы

Большой опыт работы в написании научных статей, рефератов, рецензий на русском и английском языках. Осуществляю поиск англо- и русскоязычной научной информации в Интернете. Возможна помощь в написании курсовых работ на основе Ваших экспериментальных данных.

E-mail : [email protected]

Отзывы заказчиков

yalool
Ольга 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Ефремовой Надежды
Работа выполнена качественно и в срок. Работаю с Надеждой уже не первый раз - никогда не подводила. Очень рекомендую, как ответственного, граммотного исполнителя.
Очень довольна сотрудничеством с Ольгой! Четко сформулированные задачи, оперативные комментарии и своевременная оплата.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
#981
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $15
#2303
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $4
#4932
Переводы
нет отзывов
от $5
#9022