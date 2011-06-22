Технический перевод с/на русский/английский, румынский.

Образование: высшее, аспирантура, кандидат наук

Технический перевод с/на русский/английский, румынский

Наибольший опыт перевода по следующим тематикам: медицина, косметология, экология и окружающая среда, химия, биология, IT.

Английским занимаюсь уже более 10 лет, высокий уровень, широкая практика, грамотность и вдумчивость. Ответственность и заинтересованность в выполняемой работе гарантируется

Дополнительные специализации: Переводы/Корреспонденция/Деловая переписка, Копирайт/Рерайт, Тексты / Редактирование/Корректура, Тексты / Сканирование и распознавание, Тексты / Рефераты/Курсовые/Дипломы

Большой опыт работы в написании научных статей, рефератов, рецензий на русском и английском языках. Осуществляю поиск англо- и русскоязычной научной информации в Интернете. Возможна помощь в написании курсовых работ на основе Ваших экспериментальных данных.

E-mail : [email protected]