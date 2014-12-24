Надежда Степанова NadejdaStepanovaNadejdaStepanova
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Rehau, брендинг160 просмотров
- Баннер на завод Efes171 просмотр
- Корпоративные правила446 просмотров
- Таблички для Дня Рождения компании1224 просмотра
- Новогодние пряники212 просмотров
- Новогодняя открытка Rehau338 просмотров
- Баннеры для LEGO в Instagram224 просмотра
- Открытка "День Туризма" Coral Travel1300 просмотров
- Новогодние сувениры Coral Travel559 просмотров
- Таблички с надписями + стрелки ФРИИ247 просмотров
- Пакеты и папка для Союза Российских Пивоваров153 просмотра
- Бейджи для Союза Российских Пивоваров201 просмотр