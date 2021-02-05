NadenkaNadusha

Каждая работа интересна, каждый заказчик важен.

Здравствуйте).

Я - начинающий фрилансер. Имею высшее образование. Работала в крупной организации сначала делопроизводителем, потом архивистом. Во время учебы в Университете зарабатывала написанием курсовых работ студентам.

Сейчас "работаю" женой и мамой. Так как дети давно не "ясельные", а муж прилично зарабатывает, имею много свободного времени и желания дополнительного заработка.

Имею хороший навык скоропечати: около 180 знаков в минуту.

Личные качества: усидчивость и дотошность, внимательность и заинтересованность в выполняемой работе.