NadenkaNadusha

Каждая работа интересна, каждый заказчик важен.
Здравствуйте).
Я - начинающий фрилансер. Имею высшее образование. Работала в крупной организации сначала делопроизводителем, потом архивистом. Во время учебы в Университете зарабатывала написанием курсовых работ студентам.
Сейчас "работаю" женой и мамой. Так как дети давно не "ясельные", а муж прилично зарабатывает, имею много свободного времени и желания дополнительного заработка.
Имею хороший навык скоропечати: около 180 знаков в минуту.
Личные качества: усидчивость и дотошность, внимательность и заинтересованность в выполняемой работе.
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