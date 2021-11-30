NadezdaLetnya

Репетитор по обществознанию

Образование – высшее

окончила Нижнетагильскую государственную социально-педагогическую академию в 2012 г., бакалавр социально-экономического образования, в 2014 г. присвоена квалификация магистра педагогического образования

по направлению историческое образование.

В 2021 году прошла повышение квалификации по программе: "Методика обучения истории и обществознанию в соответствии с ФГОС ОО и подготовка к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ" НТФ ИРО

Педагогический стаж 8 лет

Стаж индивидуального преподавания 5 лет

- уроки разработаны строго по темам кодификатора;

- работаю по авторской методике;

- к каждой теме выдается рабочий лист, с которым ученик работает как на уроке, так и после;

- каждую неделю ученик работает с контрольно-измерительными материалами;

- ученик получает своевременную консультацию и материалы с урока.