Основная работа переводчика, но могу выполнить и другие работы. Подробности в описании

Смогу перевести с любого языка, любой текст. Цена зависит от размера текста. Например: Если текст на 10 строк = 5 долларов. Это нормальная цена, ведь это мое время, и я стараюсь для вас. Также если нужно срочно, то я могу обработать какие-то фотографии. Цена будет зависеть, что именно нужно будет сделать на фото. Также могу смонтировать видео в ток. Цена также будет зависеть, что именно нужно сделать.