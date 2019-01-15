Создам красивое и эффектное слайд-шоу на любую тему из 30 фотографий и 1 мелодии. Транскрибация аудио в видео.

Сделаю ваше шоу любой сложности (свадебную, детскую, путешествия), всё стильно, красочно и со вкусом.

Слайд-шоу может служить также презентацией к какому-нибудь продукту или проекту. В слайд-шоу можно вставить не только фотографии, но и видео, что сделает его еще более интереснее.

Срок выполнения работы зависит от объема материала в слайд-шоу.

2.Быстро, качественно и в срок выполню перевод русской речи из аудио или видео в текст. Гарантирую четкость и аккуратность исполнения, без грамматических и пунктуационных ошибок! ! !Высокая скорость печати, ответственность. Внимание к индивидуальным требованиям заказчика (оформление, редактирование, расстановка тайм-кодов, дословный перевод и т. д).