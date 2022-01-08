NadezhdaFedotova

Специалист по созданию и продвижению сайтов на Тильда
Я разбираюсь в:
- Лэндингах, многостраничных сайтах, интернет-магазинах, блогах;
- Рекламе в поисковиках (Яндекс и Гугл);
- Веб-дизайне
В работе использую Figma, Tilda, Photoshop (при необходимости)
Сейчас как раз есть время чтобы погрузиться и эффективно поработать, ну и конечно прокачать свои навыки никогда не будет
лишним. Условия моей мотивации можем обсудить отдельно. Бонусы
При обращении ко мне, сделаю для Вас бесплатно:
- Проведу аудит существующего сайта
- Куплю и настрою домен и хостинг Гарантии
- Все работы под ключ
- Скорость и качество. Сделаю все максимально быстро и согласно Вашим требованиям - Гарантирую поддержку – я никуда не исчезну и не пропаду, даже после передачи Вам сайта
Действие аккаунта приостановлено!