NadezhdaFedotova

Специалист по созданию и продвижению сайтов на Тильда

Я разбираюсь в:

- Лэндингах, многостраничных сайтах, интернет-магазинах, блогах;

- Рекламе в поисковиках (Яндекс и Гугл);

- Веб-дизайне

В работе использую Figma, Tilda, Photoshop (при необходимости)

Сейчас как раз есть время чтобы погрузиться и эффективно поработать, ну и конечно прокачать свои навыки никогда не будет

лишним. Условия моей мотивации можем обсудить отдельно. Бонусы

При обращении ко мне, сделаю для Вас бесплатно:

- Проведу аудит существующего сайта

- Куплю и настрою домен и хостинг Гарантии

- Все работы под ключ

- Скорость и качество. Сделаю все максимально быстро и согласно Вашим требованиям - Гарантирую поддержку – я никуда не исчезну и не пропаду, даже после передачи Вам сайта