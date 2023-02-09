NadezhdaKamalova

Маркетлог

Интересуюсь интернет-маркетингом. Хочу получить больше опыта для развития навыков в данном направлении. Умею работать с аудиторией, определять потребности пользователей и тестировать разные подходы в рекламе. Владею навыками планирования бюджета и подготовки отчетности любой сложности. Имею опыт в составлении технических заданий, составлении прототипов сайтов и рекламных кампаний. Инструменты, используемые в работе MIRO, Figma, Tilda, Wordpress, Notion. Работа с продуктом на всех стадиях жизни продукта с отдельным подходом к каждому. Имеются готовые кейсы и примеры работ. Могу найти подход к любому человеку. Главные качества: трудолюбие, решение вопросов любой сложности, коммуникабельность, обучаемость, способность идти на компромисс, стрессоустойчивость.