Ландшафтный дизайн/ Садовый дизайн/ Растительный дизайн

Здравствуйте!

Меня зовут Надежда.

Я - дизайнер. И ландшафтный дизайн - это то чем я занимаюсь последние 14 лет, что люблю всей душой.

С самого детства меня окружало множество растений, разнообразные ландшафты, которые вызывали массу чувств, образов и со временем мне захотелось профессионально организовывать пространства, создавать сады. Поэтому я получила высшее образование и стала ландшафтным дизайнером.

Мне интересно структурировать пространство, создавать его как цельный образ жизни людей, наблюдать за тем как оно меняется во времени и мне интересно участвовать в этом.

В работе я ориентируюсь на современные тенденции с опорой на реальность. Следую практическому подходу в уходе с учётом финансовых возможностей и ограничений.

Могу помочь с ландшафтным дизайн-проектом, в решении задач связанные с благоустройством, подбором растений, материалов, организацией строительных и посадочных работ, уходом за садом. Осуществляю авторское сопровождение во время реализации и первые два года после.

Ссылка на портфолио https://www.behance.net/nadiyabychek