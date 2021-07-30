Здравствуйте!
Меня зовут Надежда.
Я - дизайнер. И ландшафтный дизайн - это то чем я занимаюсь последние 14 лет, что люблю всей душой.
С самого детства меня окружало множество растений, разнообразные ландшафты, которые вызывали массу чувств, образов и со временем мне захотелось профессионально организовывать пространства, создавать сады. Поэтому я получила высшее образование и стала ландшафтным дизайнером.
Мне интересно структурировать пространство, создавать его как цельный образ жизни людей, наблюдать за тем как оно меняется во времени и мне интересно участвовать в этом.
В работе я ориентируюсь на современные тенденции с опорой на реальность. Следую практическому подходу в уходе с учётом финансовых возможностей и ограничений.
Могу помочь с ландшафтным дизайн-проектом, в решении задач связанные с благоустройством, подбором растений, материалов, организацией строительных и посадочных работ, уходом за садом. Осуществляю авторское сопровождение во время реализации и первые два года после.
Ссылка на портфолио https://www.behance.net/nadiyabychek
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