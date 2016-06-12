Составление смет

Составлениесмет по проектам объектов на строительство, реконструкцию и ремонт зданий и

сооружений жилого, административно-бытового, производственного и

непроизводственного назначения, а так же линейных объектов - на весь цикл

строительных работ - нулевой цикл, общестрой, инженерные сети (внутренние,

наружные), благоустройство, монтажные работы. Сводный сметный расчет, объектные

сметы. Чтение чертежей. Опыт работы в сметных программах А0, Грандсмета, АВС-4.

В наличии база ГОСЭТАЛОН2012 (ТЕР

Санкт-Петербург) и ФЕР. Опыт работы 7 лет.