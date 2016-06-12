Составление смет
Составлениесмет по проектам объектов на строительство, реконструкцию и ремонт зданий и
сооружений жилого, административно-бытового, производственного и
непроизводственного назначения, а так же линейных объектов - на весь цикл
строительных работ - нулевой цикл, общестрой, инженерные сети (внутренние,
наружные), благоустройство, монтажные работы. Сводный сметный расчет, объектные
сметы. Чтение чертежей. Опыт работы в сметных программах А0, Грандсмета, АВС-4.
В наличии база ГОСЭТАЛОН2012 (ТЕР
Санкт-Петербург) и ФЕР. Опыт работы 7 лет.
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Архитектура зданий
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