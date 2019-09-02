NadiaNa

На NadiaNa

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Интернет-маркетолог

Привет! Я Надя, занимаюсь комплексным построением интернет-маркетинга для всех этичных ниш бизнеса.

Комплекс маркетинга могу разбить на такие услуги:

  • конкурентный анализ рынка и емкости ниши
  • стратегия лидерства, позиционирование, декларация ценностей (УТП), ЦА, аватар клиента, боли
  • оффер (убойное предложение)
  • автоматизированная воронка, продуктовая матрица, дорога путешествия клиента, оптимизация пути
  • написание продающих текстов с использованием психологических триггеров
  • email-стратегия, создание цепочек писем, авторассылки, возврат брошенной корзины, настройка виджетов и форм сбора контактов, push-уведомления
  • онлайн-чат fb на сайт, чат-бот для ответа на типовые вопросы, рассылка новостей ботом, виджет подписки
  • разработка проекта лендинга и сбор его на конструкторе (вкл. продающий копирайтинг)
  • анализ соц сетей, стратегия продвижения в Instagram, на Youtube
  • рекомендации по оптимизации сайтов, seo-аудит
  • консультации по любым вопросам касательно интернет-маркетинга
Есть действующие сертификаты по Google Ads и Google Analytics

Сертификат об окончании школы маркетологов Марии Солодар (лидер рынка СНГ по автоворонкам)

Сертификат Продвинутого пользователя сервиса рассылок SendPulse

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