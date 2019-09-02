Интернет-маркетолог
Привет! Я Надя, занимаюсь комплексным построением интернет-маркетинга для всех этичных ниш бизнеса.
Комплекс маркетинга могу разбить на такие услуги:
- конкурентный анализ рынка и емкости ниши
- стратегия лидерства, позиционирование, декларация ценностей (УТП), ЦА, аватар клиента, боли
- оффер (убойное предложение)
- автоматизированная воронка, продуктовая матрица, дорога путешествия клиента, оптимизация пути
- написание продающих текстов с использованием психологических триггеров
- email-стратегия, создание цепочек писем, авторассылки, возврат брошенной корзины, настройка виджетов и форм сбора контактов, push-уведомления
- онлайн-чат fb на сайт, чат-бот для ответа на типовые вопросы, рассылка новостей ботом, виджет подписки
- разработка проекта лендинга и сбор его на конструкторе (вкл. продающий копирайтинг)
- анализ соц сетей, стратегия продвижения в Instagram, на Youtube
- рекомендации по оптимизации сайтов, seo-аудит
- консультации по любым вопросам касательно интернет-маркетинга
Сертификат об окончании школы маркетологов Марии Солодар (лидер рынка СНГ по автоворонкам)
Сертификат Продвинутого пользователя сервиса рассылок SendPulse
Пишите чем мы можем быть полезны друг для друга :)