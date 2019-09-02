Интернет-маркетолог

Привет! Я Надя, занимаюсь комплексным построением интернет-маркетинга для всех этичных ниш бизнеса.

Комплекс маркетинга могу разбить на такие услуги:

конкурентный анализ рынка и емкости ниши

стратегия лидерства, позиционирование, декларация ценностей (УТП), ЦА, аватар клиента, боли

оффер (убойное предложение)

автоматизированная воронка, продуктовая матрица, дорога путешествия клиента, оптимизация пути

написание продающих текстов с использованием психологических триггеров

email-стратегия, создание цепочек писем, авторассылки, возврат брошенной корзины, настройка виджетов и форм сбора контактов, push-уведомления

онлайн-чат fb на сайт, чат-бот для ответа на типовые вопросы, рассылка новостей ботом, виджет подписки

разработка проекта лендинга и сбор его на конструкторе (вкл. продающий копирайтинг)

анализ соц сетей, стратегия продвижения в Instagram, на Youtube

рекомендации по оптимизации сайтов, seo-аудит

консультации по любым вопросам касательно интернет-маркетинга

Есть действующие сертификаты по Google Ads и Google Analytics

Сертификат об окончании школы маркетологов Марии Солодар (лидер рынка СНГ по автоворонкам)

Сертификат Продвинутого пользователя сервиса рассылок SendPulse

Пишите чем мы можем быть полезны друг для друга :)