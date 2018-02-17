Полный комплекс услуг. Делаю свою работу качественно.

Обладаю большим объемом знаний по специальности, систематически повышаю свои профессиональные знания путем самообучения, использую в работе самые последние наработки. Обладаю отличными навыками деловых переговоров.

Ответственный сотрудник, нацелена на результат, готова к быстрому принятию инновационных решений. Отличаюсь высокой продуктивностью труда.

Личные качества — пунктуальность, деликатность в общении с клиентами, обладаю лидерскими качествами. Требовательна к себе.