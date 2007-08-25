Nadia_1

Надя Nadia_1

 
17 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Предоставляю разные услуги.

Приветствую! Предоставляю самые разные услуги. От простого монтажа видео до разработки вашего сайта. Прошу ознакомиться и если заинтересовало, то сразу пишите мне!

  • Занимаюсь монтажом видео.

  • Разрабатываю сайты.(пишу в основном на python)

  • Пишу самые интересные статьи на разные темы, это могут быть: финансы, криптовалюта, бизнес, недвижимость, страны и т.д.

  • Создаю презентации для различных целей.

  • Делаю рекламные ролики.

  • Переведу текст/видео с английского на русский язык. Пока что мой уровень B2, я его постоянно совершенствую.

  • SEO продвижение.

    Цены, условия и сроки обговариваются лично. Также рассмотрю другие виды работ и долгосрочное сотрудничество.