Предоставляю разные услуги.

Приветствую! Предоставляю самые разные услуги. От простого монтажа видео до разработки вашего сайта. Прошу ознакомиться и если заинтересовало, то сразу пишите мне!

Занимаюсь монтажом видео.

Разрабатываю сайты.(пишу в основном на python)

Пишу самые интересные статьи на разные темы, это могут быть: финансы, криптовалюта, бизнес, недвижимость, страны и т.д.

Создаю презентации для различных целей.

Делаю рекламные ролики.

Переведу текст/видео с английского на русский язык. Пока что мой уровень B2, я его постоянно совершенствую.