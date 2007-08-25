Предоставляю разные услуги.
Приветствую! Предоставляю самые разные услуги. От простого монтажа видео до разработки вашего сайта. Прошу ознакомиться и если заинтересовало, то сразу пишите мне!
Занимаюсь монтажом видео.
Разрабатываю сайты.(пишу в основном на python)
Пишу самые интересные статьи на разные темы, это могут быть: финансы, криптовалюта, бизнес, недвижимость, страны и т.д.
Создаю презентации для различных целей.
Делаю рекламные ролики.
Переведу текст/видео с английского на русский язык. Пока что мой уровень B2, я его постоянно совершенствую.
SEO продвижение.
Цены, условия и сроки обговариваются лично. Также рассмотрю другие виды работ и долгосрочное сотрудничество.
Я против войны в Украине!