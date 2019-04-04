Напишу текст, создам табличку с нуля, построю график, введу данные, выполню расчеты, и многое другое. Качественно, быстро, ответственно!
Напишу текст, создам табличку с нуля, построю график, введу данные, выполню расчеты, и многое другое. Качественно, быстро, ответственно!
- Уверенно пользуюсь ПК: MS Office, HTML, XML, основы программирования
- Выполняю рерайтинг, редактирование, набор, транскрибирование и перевод текстов
- Вільно володію українською мовою, а также свободно пишу, читаю, говорю на русском языке
Портфолио
- Версия для печати расчетной части диплома173 просмотра
- Мой диплом - расчётная часть198 просмотров
- Брошюра А5, допечатная подготовка80 просмотров
- Рерайт одного или нескольких источников108 просмотров