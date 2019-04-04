Напишу текст, создам табличку с нуля, построю график, введу данные, выполню расчеты, и многое другое. Качественно, быстро, ответственно!

Напишу текст, создам табличку с нуля, построю график, введу данные, выполню расчеты, и многое другое. Качественно, быстро, ответственно!

- Уверенно пользуюсь ПК: MS Office, HTML, XML, основы программирования

- Выполняю рерайтинг, редактирование, набор, транскрибирование и перевод текстов

- Вільно володію українською мовою, а также свободно пишу, читаю, говорю на русском языке