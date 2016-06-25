NadinGreen

Качественные переводы
Среднее образование:
2004-2015 - Гимназия №143
Глубокие познания в английском языке
Высшее образование: 2015- до наст. времени - НаУКМА
специальность: филология
2010-2012; 2014-2015 - курсы английского языка
Знание языков:
Английские - С1 (продвинутый);
украинский - родной;
русский - родной;
немецкий - начинающий
Дополнительная информация: Имею широкий круг интересов, по этому разбираюсь в широком спектре вопросов. Интересуюсь переводом, проблемами перевода и способами его улучшения. Практикую редактирование, рерайтинг и копирайтинг текстов.