NadinGreen

Качественные переводы

Среднее образование:

2004-2015 - Гимназия №143

Глубокие познания в английском языке

Высшее образование: 2015- до наст. времени - НаУКМА

специальность: филология

2010-2012; 2014-2015 - курсы английского языка

Знание языков:

Английские - С1 (продвинутый);

украинский - родной;

русский - родной;

немецкий - начинающий

Дополнительная информация: Имею широкий круг интересов, по этому разбираюсь в широком спектре вопросов. Интересуюсь переводом, проблемами перевода и способами его улучшения. Практикую редактирование, рерайтинг и копирайтинг текстов.