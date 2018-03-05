NadinKajukova

Инженер-конструктор 2й категории

Передавать информацию о разрабатываемой продукции (3D модели или чертежи) я не могу, поэтому вот ссылки на те изделия, которые я разрабатывала.http://polymya.ru/catalog/smesiteli-vertikalnye-shnekovye/Это смеситель. Моя часть - разработка модели, чертежей, сопровождение при изготовлении опытного образца, внесение изменений в КД. Так же моя часть работы - составление паспорта и инструкции по эксплуатации, методики испытаний. Была информация по аналогичным изделиям конкурентов (картинки из каталогов, тех. документация) и наработки коллег.http://polymya.ru/catalog/smesiteli-gorizontalnye-lopastnye/Тоже смеситель. Тут я работала не одна, а в команде. Моя часть работы : оформление чертежей по готовой модели с учетом возможности изготовления на имеющемся оборудовании. Составление паспорта, инструкции, методики испытаний.http://polymya.ru/catalog/linii-granulirovaniya-kompleks/Я учавствую в разработке КД для таких вот линий. Конкретно на этом объекте: площадка обслуживания, сварные стойки под оборудование, стремянки. Таких объектов по Беларуси и не только уже довольно много, все они однотипные.http://polymya.ru/catalog/kmd-8-1-50/Моя разработка. Была информация по аналогичным изделиям конкурентов (картинки из каталогов, тех. документация), фотографии с выставок.http://polymya.ru/catalog/ksts/оформление чертежей по готовым моделямhttp://polymya.ru/catalog/ksh/разработка и оформление документации, унификация имеющихся изделий. Разработка паспортов и инструкции по эксплуатации. Работала на основании уже имеющихся образцов продукции.http://joxi.ru/p271RDBc0eQnorразработка КД на сборно-разборные норийные башни из оцинковоной стали различной высоты, на основании аналогичных изделий конкурентовhttp://polymya.ru/catalog/truby-perekhody-shtany-troyniki/различные переходники, отводы - разработка моделей и КДБыли и другие "однодневные проекты" для нужд предприятия без счета (подставки под огнетушители, лестницы, отливы и держатели под них). Не вижу смысла все это показывать.